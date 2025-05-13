Amber Heard ikiz bebeklerini kucağına aldı! Elon Musk detayı gündem oldu

Oyuncu Amber Heard, ikiz bebek sahibi olduğunu duyurdu. Dört yaşındaki kızı Oonagh gibi bu bebekler de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Heard, "Uzun zamandır kurmayı hayal ettiğim ailemin tamamlanması beni tarif edilemez derecede mutlu etti" ifadelerini kullandı.

MADRİD'DE YASAL ZORLUKLAR, ABD'DE ORGANİZE SÜREÇ

Amber Heard, 2023 yılından bu yana yaşamını sürdürdüğü Madrid'de taşıyıcı annelik yasal olmadığı için sürecin kolay olmadığını belirtti. İspanya yasalarına göre, taşıyıcı annelerin çocuklarından feragat ettiklerine dair imzaladıkları belgeler yasal olarak geçersiz sayılıyor. Amerikan vatandaşlığını koruyan Heard'ün, bu nedenle taşıyıcı annelik sürecini Amerika'da yürüttüğü düşünülüyor.

Heard, Instagram hesabında yaptığı duygusal açıklamada, "Doğurganlık zorlukları yaşamama rağmen, kendi koşullarımla anne olabilmek hayatımın en alçakgönüllü deneyimi oldu" dedi.

İKİZLER ERKEN DOĞDU, BABANIN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Paylaşılan fotoğraflardaki minik eller ve ayaklar, ikizlerin yaklaşık bir ay erken doğduğunu gösteriyor. Yakın çevresine göre, Amber Heard 2021'in sonlarında kameraman Bianca Butti'den ayrıldığından bu yana bekar. Ancak ünlü oyuncu, bebeklerin babasının kim olduğunu açıklamadı. Bu durum, bir sperm bağışçısı kullanılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

ELON MUSK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Heard'ün paylaşımının ardından, sosyal medyada babanın Elon Musk olabileceğine dair söylentiler hızla yayıldı. Musk ile Heard'ün, oyuncunun Johnny Depp'ten ayrıldığı 2016 yılında başlayan yaklaşık 18 aylık bir ilişkisi olmuştu. Bu süreçte çiftin birlikte embriyo oluşturup dondurduğu iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Elon Musk, şimdiye dek en az 14 çocuğun babası oldu ve daha fazla çocuk sahibi olmayı "bir tür kişisel misyon" olarak tanımlıyor. Son olarak, yılın başlarında influencer Ashley St. Clair ile bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Musk'ın, "istediği kadar çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anneler kullanılması gerektiğini" söylediği de öne sürülüyor.