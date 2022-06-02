Amber Heard, dün görülen karar duruşmasında yine siyah intikam elbisesini giydi - Haberler

Amber Heard, dün görülen karar duruşmasında yine siyah intikam elbisesini giydi
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Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasının kaybedeni Heard oldu. Heard, karar duruşmasına daha önce de iki kere giydiği ve artık "İntikam elbisesi" olarak tanımlanan siyah midi elbisesiyle katıldı. Davayı kaybeden oyuncu için "İntikam elbisesi işe yaramadı" yorumu yapıldı.
ABD'nin Virginia eyaletinde 6 haftadır devam eden Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. 7 kişilik jüri heyeti Depp'in eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı 50 milyon dolarlık davada Depp'i haklı buldu. Dünya gündemine oturan davada Amber Heard'ün tercih ettiği kıyafet dikkatlerden kaçmadı.
Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Heard'ün Depp'e 15 milyondolar tazminat ödemesine de karar verdi. Fakat jüri ayrıca Heard'ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Tazminatla sonuçlanan davada Amber Heard'ün kıyafeti gündem oldu. Heard, dün görülen duruşmaya 2017 yılında uzaklaştırma kararının görüldüğü duruşmada, 2021 yılında İngiltere'deki davanın karar gününde giydiği siyah midi boy elbiseyi giydi. Oyuncunun "İntikam elbisesi" olarak tanımlanan kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları, "Elbise bu sefer işe yaramadı" yorumunu yaptı.