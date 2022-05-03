Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan Bayram Paylaşımı

"Ada Masalı" dizisinde iki aşığı canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, dizi bittikten sonra da aşklarını ilan etmişti. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medyadan da mutluluk pozlarını paylaşan çift, son kareleriyle mest etti.

Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan bayramın ilk günü aşk dolu bir paylaşım geldi.

Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Ayça Ayşin Turan, sevgilisini etiketleyerek "İyi bayramlar" notunu düştü.

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