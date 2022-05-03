Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan Bayram Paylaşımı - Haberler

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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan Bayram Paylaşımı

Snob Magazin - Magazin
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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan Bayram Paylaşımı

Aşkları doludizgin devam eden Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan birlikte olan karelerini takipçileriyle paylaştı. Çiftin paylaşımı binlerce fanları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

"Ada Masalı" dizisinde iki aşığı canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, dizi bittikten sonra da aşklarını ilan etmişti. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medyadan da mutluluk pozlarını paylaşan çift, son kareleriyle mest etti.

Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan bayramın ilk günü aşk dolu bir paylaşım geldi.

Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Ayça Ayşin Turan, sevgilisini etiketleyerek "İyi bayramlar" notunu düştü.

Snob Magazin / Magazin

Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Magazin, Haberler

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