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Alp Navruz'dan Aşk Dolu Paylaşım

Snob Magazin - Magazin
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Alp Navruz'dan Aşk Dolu Paylaşım

Oyuncu Alp Navruz'un 'Ada Masalı' dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan ile aşkı tam gaz devam ediyor. Yakışıklı oyuncu sevgilisiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin bu paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı.

'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayran haberleri ile gündeme gelen oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz ile araba selfiesi çektirmişti.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ikilisinden yeni poz geldi. Alp Navruz sevgilisiyle olan karesini "Sevgi dolu" başlığıyla yayınladı.

Snob Magazin / Magazin

Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Magazin, Haberler

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