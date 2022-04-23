Alp Navruz'dan Aşk Dolu Paylaşım

'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayran haberleri ile gündeme gelen oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz ile araba selfiesi çektirmişti.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ikilisinden yeni poz geldi. Alp Navruz sevgilisiyle olan karesini "Sevgi dolu" başlığıyla yayınladı.

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