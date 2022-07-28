Alina Boz'un Partneri Belli Oldu

Alina Boz'un kod adı "Zengin Kız" olan yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızla devam ediyor. Medyapım'ın FOX için çekeceği dizi yönetmen Merve Girgin'in fikrinden yola çıkılarak Deniz Akçay tarafından senaryolaştırıldı. Dizide fakir hayatına isyan eden bebek bakıcısı Zeynep'in sınıf atlama mücadelesi renkli bir dille beyazcama aktarılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz'un hayat vereceği Zeynep'in eline geçen yüklü miktarda para onun en büyük sınavı olacak. Bu yolculukta Zeynep'in elde etmek istediği hedeflerinden biri haline gelen ve büyük aşk yaşayacağı iş insanı Onur Köksal karakterini kimin oynayacağı da merak konusu oldu.

Rolü Tarık Emir Tekin'in canlandıracağı öğrenildi. Tekin bu sezon Ay Yapım'ın Beverly Hills, 90210 uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" dizisinden de teklif almıştı. Genç yıldız kararını eski dizisi Sadakatsiz'in yapım şirketi Medpapım'dan yana kullandı.