Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran, Adım Farah dizisinden ayrıldı

Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış'ın başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi sezon finali yaptı. Yeni sezon öncesi Ali Sürmel ve Mustafa Avkıran diziden ayrıldı. Çekimler ağustos ayında başlayacak.

Başrollerini Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış'ın üstlendiği Adım Farah dizisi, 14. bölümle sezon finali yaptı. Dizide yeni sezon öncesi iki ayrılık birden yaşandı ve Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran ekibe veda etti.

AĞUSTOSTA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "The Cleaning Lady" formatından uyarlanan dizide "Ali Galip Akıncı" rolüne hayat veren Avkıran ekip arkadaşlarına veda mesajı gönderdi. Dizinin merakla beklenen yeni sezon çekimleri ise ağustos ayında başlayacak. Şimdilerde Aşk Sanatı filminin yönetmenliğini yapan Recai Karagöz ile bir projede yer alan Fırat Tanış ise işlerini bitirdikten sonra Adım Farah dizisinin çekimlerine başlayacak.