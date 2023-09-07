Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba oldu

83 yaşındaki usta oyunu Al Pacino'nun dördüncü kez baba olmaya hazırlandığı geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkmıştı. TMZ, ünlü ismin geçen sene nisan ayında aşk yaşamaya başladığı 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın sekiz aylık hamile olduğunu bildirmişti.

DNA TESTİ İSTEDİ

Ancak ünlü çifte yakın kaynaklar; aktörün kız arkadaşını hamile bırakabileceğine inanmadığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını netleştirmek için babalık testi talep ettiği aktarmıştı.

Pacino'nun bir kadını hamile bırakmasını engelleyecek tıbbi sorunları olduğunu da söyleyen kaynaklar, Alfallah'nın sevgilisinin istediği DNA testini yaptırdığını ve bebeğinin babasının Al Pacino olduğunu açıklamıştı.

DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLDU

TMZ'nin haberine göre; aktör dördüncü çocuğunu hamilelik haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra kucağına almıştı. İkiliye yakın kaynaklar, Alfallah'nın bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve her iki ebeveynin de oğullarının doğumundan dolayı çok mutlu olduklarını söylemiş; bebeğin adının Roman olduğu öğrenilmişti.

AYRILDILAR!

Son olarak ünlü çiftin bebeklerinin doğumunun üzerinden henüz üç ay geçmişken ayrıldığı öğrenildi. The Blast'ın haberine göre; sevgilisini terk eden Alfallah, oğlu Roman'ın velayetini talep ettiği, Pacino'nun da 'makul ziyaret haklarına' sahip olmasını istediğini belirten belgeleri mahkemeye sundu.

Noor Alfallah, mahkemeye, film yıldızına küçük oğullarının ortak yasal velayetini vermeye istekli olduğunu ve bunun kendisine eğitim, din, tıbbi tedavi ve daha pek çok konuda söz hakkı vereceğini de bildirdi.

NAFAKA TALEP ETMEDİ

Genç kadın, mahkeme belgelerinde Pacino'dan avukat ücretlerini ve davayla ilgili diğer masrafları ödemesini de talep ediyor. Nafaka ile ilgili herhangi bir talep belgelerde yer almadı, ancak Pacino'nun oğlu hakkında söz sahibi olacak olması Alfallah'a nafaka hakkı tanıyacak bir detay.

Alfallah, mahkemeye sunduğu bu taleplerle birlikte oğlunun Pacino'nun biyolojik çocuğu olduğunu kanıtlayan ve ünlü aktör tarafından doğumdan sonra imzalanmış 'Gönüllü ebeveynlik beyanı'nın bir kopyasını da yetkililere teslim etti.