'Ailem fakirdi' diyen usta sanatçı Selami Şahin içini döktü: Köy küloduma cep diktim

NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Selami Şahin, İstanbul'a ilk gelişinde yaşadıklarını anlattı. Şahin "Ütü öğrendim, komilik yaptım, köy küloduma cep diktim, kazandığım parayı anneme ve babama gönderiyordum" dedi.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu müzik dünyasının sevilen ismi Selami Şahin oldu. Düvenci ile keyifli bir sohbete başlayan Şahin, Düvenci'ye hayatından çarpıcı notlar paylaştı.

"YOLCULUĞA 16 YAŞINDA BAŞLADIM"

Fakir bir ailede büyüyen Selami Şahin, İstanbul'a geldiği yıllarda yaşadığı zorluklardan da bahsetti. "Yolculuğa 16 yaşında başladım. Ailem çok fakirdi" diyen usta sanatçı, o döneme ait ilginç itirafıyla şaşırttı.

"KÜLODUMA CEP DİKİP PARAYI ORADA SAKLADIM"

Usta müzisyen, "Beyoğlu'nda Fitaş Pasajı'nın yan tarafında Şato Oteli'ne gittim, sahiplerine durumumu anlattım, ikisi de şimdi vefat etti, otelin sahibesi beni 'sevdim bu çocuğu' diyerek işe aldı, otelin üst katında kilimlerin üzerinde yatıyordum, tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim, komilik yaptım, köy küloduma cep diktim, kazandığım parayı anneme ve babama gönderiyordum" dedi.