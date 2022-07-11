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Ağlama Duvarına Hayallerimi Yazdım

Snob Magazin - Magazin
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Ağlama Duvarına Hayallerimi Yazdım

Yakın zamanda Avrupa turnesine başlayacak olan şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci günü Kıbrıs Girne'deki Lord's Palace Hotel'de sahne aldı.

Sahne öncesi gündüz plajda denize giren Linet, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Çok heyecanlı olduğunu söyleyerek "Bu akşam hem ağlatıcam, aynı zamanda da bol bol neşelendireceğim." diyen Linet, "Repertuarımı genişlettim. Bergen ve Müslüman Gürsel gibi ustaların şarkılarına da yer vereceğim." dedi.

Bir muhabirin "Son zamanlarda Bergen şarkıları çok popüler, siz hangisini seviyorsunuz?" şeklindeki sorusuna " Ben şanşlılardanım 1983 yılında İsrail'e gelmişti Bülent Ersoy ve Bergen, evet çocuktum ama hayatımda unutamayacağım bir sahneydi. Bülent hanım ve rahmetli Bergen, aynı sahneydi. Gözümün önünden hiç zaman gitmiyor. O duruşu, o şarkılar, o bakışlar beni çok hüzünlendirdiği için onun şarkılarına bayılıyorum." cevabını verdi.

Muhabirlerin "Çocukluk günlerinizde bugünki Linet'i hayal ediyor muydunuz" sorusuna " Yok hayır tabikide rüyamda bile göremezdim. Ama çok çok iyi hatırlıyorum. 11 yaşlarındayken Kudus'e ağlama duvarına götürmüşlerdi bizi, okul gezisiyle Orada insanlar dilekleri yazardı kağıda bende Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum diye bir dilek tutmuştum ve şimdi hayallerim gerçek oldu. İnsan hayal etmekten hiç bir zaman vazgeçmemeli, hayaller gerçek olabiliyor. " dedi.

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