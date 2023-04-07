Afra Saraçoğlu, kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
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Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkmasına kayıtsız kalmadı. Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Yazıcıoğlu'nu takipten çıktı.
2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'u sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi.
AFRA'DA KARŞI HAMLE GELDİ
Dizisi reyting rekorları kıran ve başarıya giden basamakları hızla tırmanan Afra Saraçoğlu, 4 yıl ilişki yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'nun bu hamlesine karşılık verdi. Güzel oyuncu, kendisini takipten çıkartan Yazıcıoğlu'nu bir gün sonra takip etmeyi bıraktı.