Afra Saraçoğlu, kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'u sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi.

AFRA'DA KARŞI HAMLE GELDİ

Dizisi reyting rekorları kıran ve başarıya giden basamakları hızla tırmanan Afra Saraçoğlu, 4 yıl ilişki yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'nun bu hamlesine karşılık verdi. Güzel oyuncu, kendisini takipten çıkartan Yazıcıoğlu'nu bir gün sonra takip etmeyi bıraktı.