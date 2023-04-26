Adım Farah... KAAN VE GÖNÜL'ÜN RADİKAL KARARI!

Tahir, Farah'la aile olmanın yolundan yürümektedir. Hislerini açıklamak için artık doğru zamandır. 'İlan ı aşk.' Farah'a yapacağı bir sürpriz Farah'ı da allak bullak edecektir.

Farah da artık bir karar vermek zorunda kalacaktır. Belki de artık hem anne hem kadın olduğuyla yüzleşmenin zamanı gelmiştir.

Mehmet ve Tahir'in yolculuğu farkında olmasalar da artık eskisi gibi olmayacaktır. İki kardeş birbirine düşman olabilir mi? Kardeş olduklarını bilseler kalabilirler mi aynı?

Tahir hayatını temize çekmeye çalışırken Mehmet kafasını kaldırmasına izin vermeyecektir. Çünkü artık mesele kişiselleşmiştir. Tahir'in geçmişini kazdıkça Farah'ın da bilmediği bir gerçek su üzerine çıkacaktır.

Nedir bu çocuğun bu şekilde hayatı ısırmasının sebebi? Gençliğinde başına ne gelmiştir? Farah bununla yüzleştiğinde ne hissedecektir?

Tahir'in de Mehmet'e söyleyeceği son bir sözü olacaktır. Çok acı bir sözdür bu. Mehmet'in bütün ezberini bozacak, dengesini alt üst edecek.

Kaan ve Gönül'ün hayatları ile verdikleri radikal karar iki aileye de derinden etkileyecektir. Akıncılar ve Koşanerler'in kaderinde yıllar sonra tekrar bir araya gelmek vardır.

Peki geçmişimiz midir bizi biz yapan yoksa bugünümüz mü? Tahir ve Farah bu sorunun cevabı ile sınanacaklardır.