Adım Farah... İLİK NAKLİ İÇİN UYGUN DONÖR BULUNUYOR!

Tahir'den gelen donör müjdesi ile Farah, Mehmet'e tanıklık yapmaktan vazgeçer.

Mehmet'in Farah'ın peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Olayların ardından Aga ile Tahir büyük restleşirler ve Tahir için hem Farah'ı hem de kendisini koruması gereken belirsiz bir süreç başlar.

Farah'ın inadını güzellikle kıramayacağını anlayınca; Mehmet oyunu daha sert oynamaya karar verir. Amacı Farah'ın sınır dışı edileceğini sanmasını sağlayıp tanıklığa zorlamaktır.

Olayların beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkmasıyla ise Farah'ın deport korkusu gerçeğe dönüşür. Tahir, Farah'ı kurtarmak için artık zamana karşı yarışmak zorundadır.

Farah, Tahir'in de çabasıyla kurtulur belki ama bu macera Tahir ve Farah'ın öngöremediği yeni bir problemin de kapısını aralamıştır.