Adım Farah... FARAH VE TAHİR BENHAM'A KARŞI!

Farah'ı oğluyla birlikte yaşadığı yerden kurtarmaya kararlı olan Tahir, Behnam'ın kasada tuttuğu görüntüyü alabilmek için sürpriz bir ismin yardımına ihtiyaç duyar.

Kerimşah'ı Tahir'e karşı dolduran Behnam'a ise Farah'ın tepkisiz kalmaya hiç niyeti yoktur.

İran'dan gelen büyük amca Mahmoud Azadi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Yalnızca Farah değil Azadi ailesi de bu durumdan etkilenir ve Behnam iplerin elinde olduğunu Mahmoud amcasına kanıtlamak ister.

Görevine geri dönüp kardeşini bulmak için harekete geçen Mehmet'i, emniyette kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kasadaki görüntüyü geri almaya çok yaklaşan Tahir beklenmedik bir durumla karşılaşırken, Farah da Behnam'ın evlilik sürpriziyle köşeye sıkışır.

Ancak birbirlerinin aşkından güç alan Farah ve Tahir'in bu sefer Behnam'ın kazanmasına izin vermeye hiç niyetleri yoktur.