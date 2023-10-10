Adım Farah... FARAH TAHİR'İN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜR!

Behnam tarafından inşaattan aşağı atılan Tahir'i hiç beklemediği biri kurtaracaktır. Farah ise Tahir'in öldüğünü düşünerek büyük bir boşluğa düşecektir.

Behnam, Farah'ı çaresiz ve güçsüz kılmaya çalışırken onu kaybetme korkusuyla yüzleşerek onu ne kadar sevdiğini bir kez daha anlayacaktır.

Farah ve Tahir ise pes etmeden, birbirlerinden habersiz, Behnam ve zorbalıklarına karşı mücadele etmeye başlayacaktır. Tahir bu amaçla kendisine güvenen Mehmet'i bile kullanmaktan çekinmeyecek, Behnam'ın iktidarını sarsacak çok önemli bir bilgiye ulaşacaktır.

Vera kocası Ali Galip'in kaybının üzerinden bir yıl geçtiği için gaiplik davası açarak vasiyetini devreye sokmak isteyecektir. Ancak Ali Galip'in vasiyetinde tüm dengeleri değiştirecek iki sürpriz onları beklemektedir.