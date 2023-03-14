Adım Farah... FARAH'I ÇOK ZORLU BİR İMTİHAN BEKLİYOR!

Çocuğunun hayatı riske giren Farah'ın, yardım istediği Tahir'in aslen kendisini ortadan kaldırmak üzere görevlendirildiğinden haberi yoktur.

AGA'nın dediği gibi; kadının bakışı, çocuğun kahkahası vicdanını rafa kaldırmış Tahir'in acaba derisinden içeri sızabilecek midir?

Öte yandan Mehmet, Farah'a adım adım yaklaşırken, Farah'ın Mehmet'ten kaçabilmesi iyice zorlaşacaktır.

Emekli amir Orhan kendisini hiç beklemediği bir şekilde yaşanan olayların tam ortasında bulur; Vera'yı mahallesinde görmek ise Perihan için tatsız anıların anımsanması demektir.

Gönül, Emir ismi ile tanıdığı Kaan'la tekrar görüşecek, kanı daha da ısınacaktır.

AGA'nın, Farah'la ilgili tasarrufu ise öldürmekten beterdir ve Farah'ı çok zorlu bir imtihan beklemektedir.