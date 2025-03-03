Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Adam Sandler'ın 97'nci Akademi Ödülleri için Los Angeles'ta düzenlenen törene mavi bir sweatshirt ve şortla katılması dikkat çekti. Törenin sunucusu Conan O'Brien, Sandler'a "Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül törenine ünlü oyuncu Adam Sandler'ın kıyafeti damga vurdu. Oyuncu Adam Sandler törene şort ve sweatshirt ile geldi. Törenin sunucusu Conan O'Brien, Sandler'a "Adam ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

SUNUMU YARIDA KESİP OYUNCUYU TİYE ALDI

Adam Sandler, bu yıl Akademi Ödülleri'ne Oscar törenlerindeki alışılmış kıyafetlere aykırı bir tarzda geldi. Sandler'ın tarzını gören Conan O' Brien, sunumunu yarıda kesip oyuncuyu tiye aldı.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

"SEN KONUYU AÇANA KADAR KİMSE FARK ETMEDİ BİLE"

O'Brien sahneden Sandler'a "Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi. Sandler yanıt verirken ayağa kalktı ve yüksek sesle, "Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile," diye yanıt verdi.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

"ARKADAŞLARIMIN ÖNÜNDE BENİMLE ALAY ETTİN"

"Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!" ifadelerini kullandı.

Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
img

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
img

117 yıl sonra bir ilk! Fulham'dan dünya devine tarihi darbe
img

İran'da siyasi kriz: İstifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar töreninde tarihi bir ilk

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı
Donald Trump'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı: İşte sahip olduğu kripto paralar

Donald Trump'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı: İşte sahip olduğu kripto paralar
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.