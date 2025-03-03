Adam Sandler'ın Oscar stili gündem oldu: Adam ne giyiyorsun?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül törenine ünlü oyuncu Adam Sandler'ın kıyafeti damga vurdu. Oyuncu Adam Sandler törene şort ve sweatshirt ile geldi. Törenin sunucusu Conan O'Brien, Sandler'a "Adam ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.

SUNUMU YARIDA KESİP OYUNCUYU TİYE ALDI

Adam Sandler, bu yıl Akademi Ödülleri'ne Oscar törenlerindeki alışılmış kıyafetlere aykırı bir tarzda geldi. Sandler'ın tarzını gören Conan O' Brien, sunumunu yarıda kesip oyuncuyu tiye aldı.

"SEN KONUYU AÇANA KADAR KİMSE FARK ETMEDİ BİLE"

O'Brien sahneden Sandler'a "Adam, ne giyiyorsun? Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi. Sandler yanıt verirken ayağa kalktı ve yüksek sesle, "Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile," diye yanıt verdi.

"ARKADAŞLARIMIN ÖNÜNDE BENİMLE ALAY ETTİN"

"Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!" ifadelerini kullandı.