Acquaverde... AĞVA'DA NEHİR KENARINDA 'BİR İSTANBUL MASALI'!

Hititiler, Frigler, Romalı’lar başta olmak üzere bir çok uygarlığın geçiş yeri olan ve latince ‘İki dere arasında kurulmuş köy’ anlamına gelen Ağva’da bulunan Acquaverde Otel, 1997 yılından beri misafirlerine doğa ile iç içe bir tatil sunuyor.

Adını, İtalyanca yeşil anlamına gelen ve Romalılar'a da ev sahipliği yapmış olan Göksu deresinden alan Acquaverde, yaz kış sürekli yeşil olan Göksu deresinin kıyısında kurulmuş.

85 metre iskelesi, 9 dönüm yeşil bahçesi, toplam 18 Standart, 1 Suit ve 10 Bungalov olmak üzere 29 odası olan Acguaverde Otel, otantik rüya gibi bir tatil arayanlar için adeta biçilmiş bir kaftan..

Misafirlerine aile ortamı ile nezih bir tatil sunmayı amaçlayan Acquaverde Otel, ayrıca yüzme havuzu, şömineli ve yaklaşık 90 kişilik kapalı restorant, 120 kişilik nehir kenarı açık iskele restorant, 80 kişilik şömineli toplantı odası, televizyonlu nehir kenarı lokasyonlu şömineli kapalı lounge bardan oluşan kullanım alanı ile de oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Doğada etkinlik yapmak isteyenler için ise;

Nehirde kano, deniz bisikleti, tekne turu, orman bölgesinde atv turu, doğa yürüyüşleri, şelaleler bölgesinde trekking gibi bir çok seçeneği de barındırmaktadır.

Başta 'Bir İstanbul Masalı' olmak üzere b ugüne dek birçok diziye ev sahipliği yapan Acquaverde Otel'de her hafta sonu gitar performansı ile canlı müzik misafirler için hoş bir seçenek olarak sunuluyor.