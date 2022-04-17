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9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

Snob Magazin - Magazin
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9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

Seçkin Piriler önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeşil renk ağırlıklı giyim tercihi ile Nişantaşı'nda tüm bakışları üzerine toplayan güzel oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı ve müjdeli haberi verdi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Seçkin Piriler, "2003 yılında çıkarmış olduğum 'Kırmızı Pabuçlar' albümünden sonra tekrar bir şarkı çıkarmak için çalışmalara başladım. Yaz aylarının sonuna doğru yetiştirmeye çalışıyorum. Anadolu rock tarzı bir şarkı olacak" dedi.

Muhabirlerin "Bunun için destek alacak mısınız" sorusuna ise Piriler "Neden alayım ki zaten müzisyen bir aileden geliyorum. Alt yapım gayet iyi. Eskiden de albüm çıkarmıştım. Kendime çok güveniyorum" dedi.

9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

Snob Magazin / Magazin

Seçkin Piriler, Şarkı, Magazin, Haberler

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