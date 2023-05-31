82 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino, dördüncü kez baba oluyor! 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

Ünlü aktör Al Pacino, dördüncü çocuğunu bekliyor. 8 aylık hamile olan Noor Alfallah'ın birkaç hafta içinde Pacino'nun çocuğunu doğuracağı doğrulandı. 82 yaşındaki Oscarlı oyuncunun üç çocuğu var ve 2022'den beri 29 yaşındaki Alfallah ile romantik bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Usta oyuncu daha önce, babalığı çok sevdiğini ve çocuklarının hayatında aktif bir rol almanın kendisine çok şey kattığını belirtmişti.