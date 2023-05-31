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82 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino, dördüncü kez baba oluyor! 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

Magazin Haberleri

Ünlü aktör Al Pacino, dördüncü çocuğunu bekliyor. 8 aylık hamile olan Noor Alfallah'ın birkaç hafta içinde Pacino'nun çocuğunu doğuracağı doğrulandı. 82 yaşındaki Oscarlı oyuncunun üç çocuğu var ve 2022'den beri 29 yaşındaki Alfallah ile romantik bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Usta oyuncu daha önce, babalığı çok sevdiğini ve çocuklarının hayatında aktif bir rol almanın kendisine çok şey kattığını belirtmişti.

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Oscarlı oyuncu Al Pacino ve Noor Alfallah'tan müjdeli haber geldi. 82 yaşında dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino baba oluyor.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BEBEK DÜNYAYA GELECEK

Ünlü "Scarface" aktörü Al Pacino'nun dördüncü çocuğunu beklediği doğrulandı. Aktörün sözcüsü, Al Pacino'nun 8 aylık hamile olan Noor Alfallah'dan birkaç hafta içinde çocuğunun dünyaya geleceğini TMZ'ye bildirdi.

82 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino, dördüncü kez baba oluyor! 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

2022'DE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Al Pacino ve 29 yaşındaki Alfallah, 2022 Nisan'ında birlikte yemek yerken görüntülendikten sonra bir ilişki içinde oldukları söylentileri ortaya çıkmıştı. Alfallah daha önce Sir Mick Jagger ve milyarder Nicolas Berggruen ile ilişki yaşamıştı.

82 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino, dördüncü kez baba oluyor! 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

82 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino, dördüncü kez baba oluyor! 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

82 yaşındaki ünlü oyuncu Al Pacino, dördüncü kez baba oluyor! 29 yaşındaki sevgilisi 8 aylık hamile

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Al Pacino Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

De Niro yapar da arkadaşı boş durur mu

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ceromi:

onlar yapınca özgürlük burada olunca gerici yobaz fikrim iki taraftada yanlış olaması

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Sevgi Dinçel:

Maşallah adam hala yaşamaya hevesli

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500
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