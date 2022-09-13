74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Academy of Television Arts & Sciences tarafından, ABD primetime televizyon programcılığının değerlendirilmesiyle verilen Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu. Canlı olarak yayınlanan törenin kırmızı halısında ise şıklık yarışı yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen 74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live'dan Kenan Thompson'ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.

KIYAFETLERLE DİKKAT ÇEKTİLER

Geçtiğimiz senenin aksine ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte ünlülerin kırmızı halı şıklığı...

Zendaya

Lizzo

Sydney Sweeney

Lisa Ann Walter

Hoyeon

Ariana DeBose

Sarah Snook

Brian Cox veNicole Ansari-Cox

Alexandra Daddario

Kaitlin Olson

Mindy Kaling

Britt Lower

Connie Britto

Jamie Lee

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