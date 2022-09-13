74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı
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Academy of Television Arts & Sciences tarafından, ABD primetime televizyon programcılığının değerlendirilmesiyle verilen Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu. Canlı olarak yayınlanan törenin kırmızı halısında ise şıklık yarışı yaşandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen 74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live'dan Kenan Thompson'ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.
Geçtiğimiz senenin aksine ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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