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68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Magazin Haberleri

İspanyol sunucu ve oyuncu Ana Garcia Obregon, 3 yıl önce kanserden ölen oğlunun bıraktığı spermlerden taşıyıcı anne aracılığı ile bebek sahibi oldu. Ülkede infial yaratan olay sonrası oyuncu, "Kızım değil, torunum" açıklamasını yaptı.

İspanya'nın en popüler isimlerinden Ana Obregon, yaptığı hareketle ülke gündemini adeta sarstı. 68 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından ölen oğlunun spermlerinden bebek sahibi olduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızına sahip olduğunu açıklayan Obregon'a, taşıyıcı anneliği yasaklayan İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Öte yandan oyuncu, Instagram'da kucağında bebeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Karanlığıma sevgi dolu bir ışık doğdu. Bir daha asla yalnız olmayacağım. Yeniden hayattayım" yorumunda bulunarak mutluluğunu ifade etti.

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu, tek çocuğu olan oğlunu Mayıs 2020'de kanser nedeniyle kaybetmişti.

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

İspanya Magazin Haberler

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