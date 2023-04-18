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6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

Magazin Haberleri

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını noktalayacak. Ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin 178. bölümde yani 29 Mayıs'ta final yapması planlanıyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Nehir Erdoğan ve Şebnem Dönmez'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi 6 sezondur ekrana geliyor. Kadrosunda bu zamana kadar birçok ünlü ismin yer aldığı dizi, final yapmaya hazırlanıyor.

29 MAYIS'TA FİNAL YAPACAK

Ekranların en uzun soluklu dizilerinin arasında yer alan Yasak Elma dizisi, 178. bölümde final yapacak. Final için geri sayımın başladığı dizi 29 Mayıs'ta ekran macerasını noktalayacak. Geçtiğimiz ay Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'de yaptığı açıklamada Yasak Elma dizisinin final yapacağını belirtmiş ve bu sezonu da izleyicilerin yoğun isteği üzerine çektiklerini anlatmıştı.

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yasak Elma Şevval Sam Eda Ece Magazin Haberler

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