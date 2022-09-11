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5. Evlilik Yıl Dönümüne Sefo'lu Kutlama

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5. Evlilik Yıl Dönümüne Sefo'lu Kutlama

İş kadını Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 15. evlilik yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Kutlamada şarkıcı Sefo sahne aldı.

İş kadını Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 15. evlilik yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Polonezköy Tabiat Parkı'nda önceki akşam düzenlenen partiye Polat çiftinin yakın dostları ve birçok ünlü isim katıldı.

Kutlamada şarkıcı Sefo da sahne aldı. Sefo ile çok iyi iki arkadaş olan Dilan Polat, ünlü şarkıcıya "Çok iyi arkadaşsın. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadın" dedi.

Yaklaşık bir saat sahnede kalan Sefo, söylediği şarkılarla konukları coşturdu.

Dilan Polat ile Engin Polat gecenin sonunda 15. evlilik yıldönümü pastasını birlikte kesti.

Öte yandan geçtiğimiz ay Engin Polat, eşi Dilan Polat'ın doğum günü hediyesi olarak aldığı milyonluk Mercedes marka cip sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Dilan Polat Polonezköy Sefo Magazin Haberler

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