42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor

2016 yılında yapımcı Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, 2017 yılında ilk bebeğini kucağına aldı. 42 yaşındaki oyuncu, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ikinci kez bebek heyecanı yaşadığını açıkladı.

"BALIK ETLİ BURCU'YA HAZIR OLUN"

Belirginleşen karnıyla pozlar veren başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balık etli bir Burcu'ya hazır olun" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşımına beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

İşte Burcu Kara'nın hamilelik pozları...