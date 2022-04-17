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3 Yıldır El Eleyiz

Snob Magazin - Magazin
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3 Yıldır El Eleyiz

Bir dönemin popüler dizisi 'Yarım Elma' dizisindeki 'Yonca' karakteri ile hafızalara kazınan Janset Paçal uzun bir aradan sonra Asmalı Mescit'de 23 yıllık sevgilisi müzisyen Tarkan Gözübüyük ile el ele görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayan çift "Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız. Çok şaşırdık. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi 23 yıldır el eleyiz biz. Biraz eğlenelim istedik. Şimdi de eve gidiyoruz." diyerek kendilerini bekleyen taksiye binerek uzaklaştılar.

Janset Paçal objektiflere Rock'n Roll işareti yapmayı da ihmal etmedi.

3 Yıldır El Eleyiz

3 Yıldır El Eleyiz

3 Yıldır El Eleyiz

Snob Magazin / Magazin

Janset, Magazin, Haberler

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