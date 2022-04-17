3 Yıldır El Eleyiz

Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayan çift "Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız. Çok şaşırdık. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi 23 yıldır el eleyiz biz. Biraz eğlenelim istedik. Şimdi de eve gidiyoruz." diyerek kendilerini bekleyen taksiye binerek uzaklaştılar.

Janset Paçal objektiflere Rock'n Roll işareti yapmayı da ihmal etmedi.