2 sene önce boşanan Buket Aydın, evliliğe yeşil ışık yaktı

Kanal D ekranlarında uzun bir süre haber sunuculuğu yapan Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Paylaştığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine çeken sunucu, bu sefer de takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"EVLİLİK DOĞRU KİŞİ OLUNCA GÜZEL BİR ŞEY"

2020 yılında Erce Baykal ile 7 yıllık evliliğini bitiren Aydın, bir takipçisinin "Evlilik düşünüyor musunuz yine?" sorusuna "Niye düşünmeyeyim. Doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını verdi. Son olarak Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'ın şimdilerde hayatında kimse yok.