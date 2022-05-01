1,5 ay önce Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı ile el ele poz verdi - Haberler

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1,5 ay önce Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı ile el ele poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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15 Mart'ta Petek Dinçöz ile 8 yıllık evliliğini bitiren Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı Maya ile yeni bir aşka yelken açtı. Dinçöz'ü hemen unutan Kodaloğlu, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi.

2014 yılında nikah masasına oturan iş insanı Serkan Kodaloğlu ve şarkıcı Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Dinçöz, boşanmanın ardından velayetini aldığı oğluyla birlikte Miami'ye taşındı. Kodaloğlu ile özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı.

OYUNCU İLE YEMEK YEMİŞTİ

Petek Dinçöz'ü çabuk unutan Kodaloğlu, geçtiğimiz günlerde Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektiflere yansıdı. İkili, Tarabya'da bir mekanda baş başa yemek yedi ancak ilişkileri hakkında konuşmadı.

1,5 ay önce Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı ile el ele poz verdi

GENÇ ŞARKICI İLE EL ELE

İş insanı Kodaloğlu bu sefer de genç şarkıcı Maya ile görüntülendi. Şarkıcı Maya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kodaloğlu ile aşk yaşadığını duyurdu. Maya ile Kodaloğlu'nun el ele tutuşması da dikkat çekti.

1,5 ay önce Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı ile el ele poz verdi

1,5 ay önce Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı ile el ele poz verdi

1,5 ay önce Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu, genç şarkıcı ile el ele poz verdi

Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni aşkıyla yakalandıPetek Dinçöz'ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni aşkıyla yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serkan Kodaloğlu, Petek Dinçöz, Magazin, Haberler

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