Yalancılar ve Mumları bitti mi, neden final yaptı? Yalancılar ve Mumları final mi yaptı?
Fox TV'nin yeni dizilerinden olan Yalancılar ve Mumları bugün final bölümü ile ekranlara geldi. Bunun ardından izleyiciler, Yalancılar ve Mumları final mi, neden final yapıyor? Yalancılar ve Mumları bitiyor mu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte bilgiler...
İlk bölümü 3 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Yalancılar Ve Mumları dizisi bugün final bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bitmesinin ardından izleyiciler, Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi, neden final yapıyor? Yalancılar ve Mumları bitiyor mu? sorularının cevaplarını araştırdı.
Yalancılar ve Mumları, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 3 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini 1. bölümü Merve Girgin ve 2. bölümden itibaren Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, gerilim ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman ve İsmail Demirci paylaşmaktadır.
Yalancılar ve Mumları bugün 31 Ekim Pazar günü son bölümü ile ekranlara geldi. Fox TV yayın akışında dizinin Final bölümü olacağı belirtildi. Dizinin neden erken final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.
Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.
Elçin Sangu : Ceyda Yıldırım
Ceren Moray : Elif Usman
Şafak Pekdemir : Meliha Çelebi
Burcu Gölgedar : Şebnem Sunar
Feyyaz Duman : Yakup Boztürk
İsmail Demirci : Engin Sezer