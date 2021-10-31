Yalancılar ve Mumları bitti mi, neden final yaptı? Yalancılar ve Mumları final mi yaptı?

İlk bölümü 3 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Yalancılar Ve Mumları dizisi bugün final bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bitmesinin ardından izleyiciler, Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi, neden final yapıyor? Yalancılar ve Mumları bitiyor mu? sorularının cevaplarını araştırdı.

YALANCILAR VE MUMLARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Yalancılar ve Mumları, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 3 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini 1. bölümü Merve Girgin ve 2. bölümden itibaren Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, gerilim ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman ve İsmail Demirci paylaşmaktadır.

YALANCILAR VE MUMLARI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Yalancılar ve Mumları bugün 31 Ekim Pazar günü son bölümü ile ekranlara geldi. Fox TV yayın akışında dizinin Final bölümü olacağı belirtildi. Dizinin neden erken final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NE?

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu : Ceyda Yıldırım

Ceren Moray : Elif Usman

Şafak Pekdemir : Meliha Çelebi

Burcu Gölgedar : Şebnem Sunar

Feyyaz Duman : Yakup Boztürk

İsmail Demirci : Engin Sezer

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet