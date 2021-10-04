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Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi

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Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, 'Bir Başka Güzel' adlı moda yarışmasında jürilik yapmaya başladı. Ciğerci'nin 'boynuz' göndermesi olay oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Selin Ciğerci, Show TV ile anlaştı. Ciğerci, Bir Başka Güzel adlı moda yarışmasında jüri üyesi olarak yer alıyor.

Selin Ciğerci, programın ilk bölümünde bombayı patlattı. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Ciğerci'den 'boynuz' göndermesi geldi.

SELİN CİĞERCİ ALDATILDI MI?

Ciğerci, yarışmacıya "Kızım başındakiler boynuz mu? 1-2 tane de ben alabilir miyim sana zahmet" diyerek şoke etti. Ciğerci'nin bu sözleri aldatma iddialarını kuvvetlendirdi.

Ciğerci daha sonra ise yarışmacının başındaki boynuz detaylı tacı alıp kendi başına taktı.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra bir süre önce Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Seren Serengil kendisinin de yorumculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı açıklamada Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'i takıntı haline getirdiğini iddia etmişti.

Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" demişti. Selin Ciğerci de Melisa ile buluşarak birlikte bir açıklama yapmış ve gündem olmuştu.

Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi

Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi

Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi

Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi

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Haber: Selin Ciğerci'den şok eden 'boynuz' göndermesi - Haberler Magazin
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