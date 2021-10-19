Şarkıcı Linet'ten ilginç itiraf: Ülkemde asker kaçağıyım

Başarılı şarkıcı Linet, önceki akşam İstanbul Yeşilköy'de bir açılış töreninde konser verdi. İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için şarkı söyleyen Linet, bir de askerlik itirafında bulundu.

"ASKERLİK VAKTİM GELİNCE TÜRKİYE'YE GELDİM"

Ülkesinde asker kaçağı olduğunu söyleyen Linet, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim" dedi.

Herkesin zorunlu askerlik yaptığı tek ülke olan İsrail'de erkekler 3 yıl, kadınlar ise 21 ay askerlik yapıyor.

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