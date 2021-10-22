Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

ÖNCE TOKAT ATIP SONRA TİŞÖRTÜNÜ YIRTIYOR

Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde oğlunu almak için Aktan'ın evine gittiği ancak eski eşi tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Oğlunu almak için Aktan'ın evine giden Deniz, kapıda beklediği esnada eski eşinin peş peşe tokat atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Öfkeden deliye dönen Aktan, Deniz'in tişörtünü yırtıyor.

"BIKTIM SENDEN, YETER"

Görüntülerde Deniz'in darp edilirken herhangi bir karşılık vermediği görülüyor. Eski eşlerin kavgası da güvenlik kamerasına yansıdı. Sinir krizi geçiren Feyza Aktan, "Bıktım senden. Ne istiyorsun artık yeter" diye bağırıyor.

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

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