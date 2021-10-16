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Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı!

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Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı!

Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Daner'in eski aşkı Kubilay Aka bu ilişki sonrası küplere bindi. İşte detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seda Sayan'ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra yine oyuncu bir sevgili bulduğu ve Miray Daner'le aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.

"Zeki Demirkubuz"un Hayat adlı sinema filminin çekimleri nedeniyle Sinop'a giden Daner, gelir gelmez Oğulcan Engin'e koştu.

Öte yandan geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan Gizli Kalsın'da eğlenen Kubilay Aka'nın da eski sevgilisi Miray Daner'i Oğulcan Engin'le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.

Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı!

Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı!

Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı!

Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı!

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Haber: Miray Daner'in yeni sevgilisi Kubilay Aka'yı çıldırttı! - Haberler Magazin
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