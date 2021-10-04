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Gökhan Çıra işe aşk yaşadığı iddia edilmişti... Melisa Emirbayer şaşırttı

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Gökhan Çıra işe aşk yaşadığı iddia edilmişti... Melisa Emirbayer şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer'dan sürpriz bir hamle geldi. Melisa Emirbayer kiminle evlendi? İşte cevabı...

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra bir süre önce Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Seren Serengil kendisinin de yorumculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı açıklamada Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'i takıntı haline getirdiğini iddia etmişti.

Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" demişti. Selin Ciğerci de Melisa ile buluşarak birlikte bir açıklama yapmış ve gündem olmuştu.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, Sami Hamidi ile sessiz sedaasız evlendi. Düğün sonrası konuşan Melisa Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla gerek arayarak gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel ve en güzel duygularımı yaşıyorum" dedi.

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü'nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

Melisa Emirbayer, 2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

Gökhan Çıra işe aşk yaşadığı iddia edilmişti... Melisa Emirbayer şaşırttı

Gökhan Çıra işe aşk yaşadığı iddia edilmişti... Melisa Emirbayer şaşırttı

Gökhan Çıra işe aşk yaşadığı iddia edilmişti... Melisa Emirbayer şaşırttı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Adı Gökhan Çıra ile anılan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi

Adı Gökhan Çıra ile anılan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi
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Haber: Gökhan Çıra işe aşk yaşadığı iddia edilmişti... Melisa Emirbayer şaşırttı - Haberler Magazin
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