Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi

Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette, yönetmen Kaan Müjdeci'nin ses getirecek dizi projesi Hamlet'in galası da gerçekleştirildi. Dizinin yıldız oyuncuları davette tam kadro gövde gösterisi yaparken, konuklar ilk bölümünü izledikleri "Hamlet" ile adeta büyülendi.

Görkemli davet, sinemadan medyaya, iş dünyasından sanata, pandemi döneminin ardından tüm sektörü ilk defa buluşturdu. Konuklar arasında Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Bensu Soral, Berrak Tüzünataç, Burcu Kara, Ece Sükan, Emre Karayel, İlker ve Aslı Kızmaz gibi sevilen isimler yer aldı. İlyas Salman, İzzet Öz, Kenan Doğulu ve Beren Saat, Mehmet Turgut, Murat Cemcir, Müge Boz ve Caner Erdeniz ve Şevket Çoruh davetin diğer katılımcıları arasındaydı.

KONUKLARI COŞTURDU

Gala'nın ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu, eğlenceyi adeta zirveye taşıdı. Davetliler dans ve sohbet eşliğinde Doğulu'nun sevilen şarkılarının keyfini çıkardı.

İŞTE LANSMANA KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

AHSEN EROĞLU

BAHAR ŞAHİN

BELÇİM BİLGİN

BEREN SAAT-KENAN DOĞULU

BERRAK TÜZÜNATAÇ

ECE SÜKAN

EMRE KARAYEL-GİZEM DEMİR

MÜGE BOZ-CANER ERDENİZ