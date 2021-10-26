Esra Ceyhan kimdir? Esra Ceyhan hayatı ve biyografisi! Esra Ceyhan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Ceyhan merak konusu oldu. İşte Esra Ceyhan hakkında merak edilen Esra Ceyhan kimdir, Esra Ceyhan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA CEYHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1969

Kaç aşında: 52 yaşında

Nereli: İzmir

Programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başlamıştır. Ardından Atv'ye geçmiş ve bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca sürdürmüştür.

Bunun yanında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.Ardından TV 8'e geçmiş ve programına bir sezon TV 8 'de devam etmiştir.Burada da Posta gazetesinde yazmaya başlamıştır. Bir süre sonra Kanal D'de Esra Ceyhan'la isimli programı yapmaya başlamıştır. 2009 yılında TRT'ye transfer olmuş ve Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz programını yapmıştır.

Esra Ceyhan'ın, Cey Yapım isimli bir yapım şirketi de vardır.

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