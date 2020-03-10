Madımak oteli'nde katledilen 33 cana bir saygı duruşu
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Hasret Gültekin, Güncel

Madımak oteli'nde katledilen 33 cana bir saygı duruşu

1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde otuz iki aydınla beraber katledilen ozan Hasret Gültekin'in hayatını sahneye taşıyan "Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali", 9 Mart Pazartesi akşamı CKM'de perdelerini açtı!

10.03.2020 08:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:24
Madımak oteli'nde katledilen 33 cana bir saygı duruşu

Ozanın eşi Yeter Gültekin'in yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Canan Kaftancıoğlu, Özge – Şevket Çoruh, Erdal Erzincan, Uğur Aslan – Sema Ergenekon, Ali Seçkiner Alıcı, Mazlum Çimen, Nail Kırmızıgül, Müfit Can Saçıntı, Cansu Fırıncı, Gülsüm Alkan, Berrin Arısoy, Murat Şeker, Kubilay Penbeklioğlu, Pervin Bağdat, Caner Güler ve Aslı Altaylar gibi isimlerin katıldığı prömiyerde gözyaşları sel oldu. Şirin Aktemur'un yazıp yönettiği "Hasret"te Gültekin'i birlikte canlandıran oyuncu Devrim Evin ve ona bağlamasıyla eşlik eden müzisyen Deniz Türkan, Madımak Oteli'nde katledilen 33 cana bir saygı duruşu niteliği taşıyan duygu yüklü oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandılar.

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde otuz iki aydınla katledilmiş bir ozan... Yirmi iki yıllık ömrüne sayısız başarı sığdıran aydın bir müzisyenken, o yangında yarım bırakılmış bir hayat... Hasret Gültekin'in bilinen yönlerinin yanı sıra, ailesi tarafından paylaşılan ve bugüne dek bilinmeyen değerlerini de anlatarak günümüze ışık tutan "Hasret" adlı türkü müzikali, Ufuk Güldü tarafından kurulan ve 2010 yılından beri Almanya'da faaliyet gösteren Berlin merkezli tiyatro Theater28'in ilk Türkiye prodüksiyonu.

Üç yıllık uzun bir araştırmanın sonunda kaleme alınan "Hasret", Hasret Gültekin'in ölümünden 26 yıl sonra sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla, türküleriyle bir buluşma niteliği taşıyor. Oyuncu kimliğiyle Devrim Evin'in, müzisyen kimliğiyle Deniz Türkan'ın sahnede buluştuğu müzikal boyunca, Gültekin'in söylediği onlarca türkü canlı olarak çalınıp söylenirken oyun için tasarlanan müzikler de ilk kez "Hasret" seyircisiyle buluşuyor.

"Hasret" oyunu, Hasret Gültekin'in annesinin, oğlunun, eşi Yeter Gültekin'in ve Mazlum Çimen gibi yakın arkadaşlarının onunla ilgili özel anlarını sahneden seyircilerle paylaşıyor. Mazlum Çimen'in anlattıkları gülümsetirken annesinin anlattıkları boğazları düğümlüyor; eşi Yeter Gültekin'in anlattıkları ise Madımak'la ilgili bilinmeyenleri aktarıyor.

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çeşitli sahnelerde seyirciyle buluşacak olan "Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali"; 15 Mart'ta Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde, 20 Mart'ta Berlin Tiyatro Festivali kapsamında Akademie der Künste'de, 5 Nisan'da Kenter Tiyatrosu'nda, 10 Nisan'da Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali'nde, 12 Nisan'da Baba Sahne'de, 17 Nisan'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde, 3 Mayıs'ta ise Londra Millfield Theatre'da sahnelenecek. Oyunların biletleri biletinial.com'dan ve salonların gişelerinden temin edilebilir.

Kaynak: Bültenler

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