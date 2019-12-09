Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

09.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:44

Kilimli İlçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ocakta tavan çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre Kilimli Bölüm Mahallesi'nde bulunan bir kaçak ocakta tavan göçmesi sonucu meydana gelen göçükte yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi hayatını kaybetti. Afgan mülteci olan işçisinin cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.