Maçta eşiyle saldırıya uğrayan Yasemin Özilhan, yaşadıkları korku dolu anları anlattı
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile gittiği Anadolu Efes-CSKA Moskova karşılaşmasında saldırıya uğradı. Nişantaşı'nda görüntülenen Özilhan, yaşanan saldırı hakkında ilk kez konuştu.
Güzel oyuncu Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan geçtiğimiz gün Euroleague'de final maçı olan Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasına gitti. Eşinin de yönetim kurulunda olduğu takımın maçını izleyen Yasemin Özilhan, bir kavganın ortasında kaldı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Özilhan, yaşanan talihsiz olayla ilgili, "Bizimki bir şahsın hareketine verilen bir tepkiydi" dedi.
SÖZLÜ TARTIŞMA YERİNİ KAVGAYA BIRAKTI
Maçın son anlarında doğru bir grup Fenerbahçe taraftarının, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat yapmasıyla birlikte saha birden karıştı. Kendisine küfür eden taraftarlara sözlü karşılık veren Ergin Ataman, olayların dahada büyümesine sebep oldu. Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasında iki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma sırasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özilhan da olaylara müdahil olarak Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi. Tartışmalar kısa bir süre içerisinde yerini kavgaya bırakınca, Yasemin Özilhan, eşini güçlükle tutmaya çalıştı. Yasemin Özilhan, yaşanan arbede esnasında büyük korku yaşadı.
OLAY HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Özilhan, tatsız olaya dair şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye karşı bir tavır yoktu. Biz zaten Fenerbahçe'yi Real Madrid maçında destekledik. Bir şahsın hakaretine karşı verilen bir tepkiydi bizimki. Olay büyümeden kapandı."
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o bu değilde recep paşa banka yönetim kurullarına ballı maaşlarla eski siyasilerini atamaya başlamış memlekette talan devam ediyor sırf çatlak ses çıkmasın bana karşı gelmesinler diye milletin parasını onun bunun cebine koyup susturuyorlar uyanın artık be bunların içindede pensilvanyayla yakınlığı bilinen arınç efendide var fetöyle böyle mücadele ediyo işte bunlar gücü yettiğini işinden ediyo gücü yetmediğine dokunamayıp susturmaya çalışıyo bumu terörle mücadele anlayışınız sizin???Hadi ordanCevap Yaz 10 1 Yayından KaldırTRÜF MANTARI: talan var talan milletin parasını çatır çatır yiyolar koyunlar ise alık alık bakmaya devam ediyor2 Yayından KaldırVATANDAŞ: evet büyük talan var vatandaş sürünsün bunlar yandaşına yoldaşına paraları yedirsin zehir zıkkım olsun hepsine kim bilir kaç yerden maaş alıyo bu adamlar devletin milletin sırtına kambur oldu artık bu kamburdan kurtulmak lazım2 Yayından Kaldır