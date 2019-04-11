Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

FETÖ yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Nisan'da yapılan duruşmada, tutuklu sanık Murat Yeni ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yeni, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Yeni'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

DAVA DOSYASI ERZİNCAN'DAN GELDİ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı.

ÖRGÜTÜN KENDİSİNİ VİTRİN OLARAK KULLANDIĞINI BELİRTMİŞTİ

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.

İddianamede, sanığın ifadesine de yer verildi. Murat Yeni'nin ifadesinde, "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen simaya sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle örgütün kendisini vitrin olarak kullandığını belirten Yeni, "Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden bekledikleri fayda da bundan ibaret." şeklinde ifade verdi.

Örgütün medya yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Yeni, şunları kaydetti:

"Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez televizyon kanalında cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katıldığım sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

Yeni, geçmişte bir röportajında örgüt yöneticileri hakkında söylediği övücü sözlerin hatırlatılması üzerine de "O gün itibarıyla örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı." cevabını verdi.

7,5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede, Yeni'nin sosyal medyadaki "muratyeniMillet" isimli hesabında örgütü övücü ve amacına uygun paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. İddianamede, örgüt üyesi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediği belirtilen Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Yeni hakkında hazırlanan iddianameyi 8 Şubat'ta kabul eden Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama yetkisinin suç yoğunluğu ve sanığın ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle, dava dosyasının CMK'nin 12. maddesi gereğince "yetkisizlik" kararıyla İstanbul Adliyesine gönderilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA