Macbeth'e Gebzelilerden büyük ilgi

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu; yeni sezonunun görkemli açılışının ardından sezona hızla devam ediyor. Macbeth adlı oyuna Kocaelili sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Macbeth; yeni sezonun ilk oyunu olarak 19 Ekim'de Kocaeli seyircisiyle buluşmuştu. Kocaeli seyircisinin Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunlarından olan Guguk Kuşu ve Küheylan'dan tanıdığı Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği Macbeth; Gebzeli sanatseverler tarafından da ilgiyle karşılandı. Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde sahnelenen oyunda boş koltuk kalmadı.

KALİTELİ OYUN KALABALIK KADRO

Macbeth'de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadro da görev alıyor. W. Shakespeare tarafından yazılan ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.

GEBZELİLERDEN OYUNA TAM PUAN

İki perde olarak sahnelenen 'Macbeth' dünyaca tanınan İngiliz yazar William Shakespeare'in en güçlü, en karanlık tragedyasıdır. 'Macbeth', Cesur İskoç komutan Macbeth, eşi Lady Macbeth'in de etkisiyle yakın akrabası olan Kral Duncan'ı ortadan kaldırmaya karar verir. Oyunda Macbeth ve Lady Macbeth, iktidar basamaklarını zalim adımlarla çıktıkça bir yandan da kendi yıkımlarını hazırlamaktadır. Oyuna adına veren Macbeth'in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor. Macbeth'i izleyen Gebzeliler, oyunu ve oyunculukları çok beğendiklerini belirterek Şehir Tiyatroları'nın sergilediği tiyatro oyunlarının kaliteli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler