Mabet Sokak'in Adi Dadyan Sokak Olarak Değİşİyor

Zeyinlik Mahallesi'ndeSurp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ile Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu'nun bulunduğu Mabet Sokak'ın adı asılacak tabela ile Dadyan Sokak olacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, HovannesDadyan'ınOsmanlı İmparatorluğu zamanında; Beykoz Kağıt Fabrikası, Eyüp Dokuma Fabrikası, Hereke Dokuma Fabrikası, Zeytinburnu Demir Fabrikası, İzmit'te Çuha Fabrikası kurarak büyük yararlılıklar gösterdiğini hatırlatarak, " Bakırköylü yurttaşlarımızın talebiyle , Bakırköy Belediye Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız karara göre yarın(Salı) saat 14.00'de Mabet Sokak'ın adını Dadyan Sokak olarak değiştireceğiz. Bu karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün Bakırköylü hemşehrilerimi de yarın düzenlenecek törene davet ediyorum" dedi

Kaynak: Bültenler