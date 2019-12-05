Lüks yatta büyük skandal! Genç kadınla ilişkiye giren kaptan kaza yaptı

05.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:20

25 metrelik lüks yatı uzaktan kumanda ile kontrol ederken tayfası ile cinsel ilişkiye giren kaptan, kaza yaptı.

26 yaşındaki genç kadın, güvertesinde tayfa olarak çalıştığı 25 metrelik lüks yatta bir skandala imza attı. Geçen yıl 3 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Avustralya'nın Brisbane kentinden Gold Coast şehrine gitmekte olan lüks yat, başka bir yata çarptı.

İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Meydana gelen kaza sonrasında soruşturma başlatıldı ve olay mahkemeye taşındı. Mahkemede dinlenen tayfa Cheya Handley, lüks yat kaza yaptığında kaptan ile ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

26 yaşındaki kadının anlattıklarına göre, 43 yaşındaki kaptan Jeremy JJ Piggott, ilişkiye girdikleri sırada lüks yatı uzaktan kumanda ile yönlendirmeye çalışıyordu.

Suçunu kabul eden kaptan Piggott, mahkeme tarafından 4 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

ALKOLLÜ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaptan ve tayfanın olay sırasında alkollü oldukları da ortaya çıktı. Handley, "Mesai saatlerim içerisinde alkol almamalıydım. Büyük sorumsuzluk ettim" dedi ve olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

"Güvertede uzanmış yıldızları izlerken bir yandan da sohbet ediyorduk. Ne olduysa ondan sonra oldu".

140 BİN DOLARLIK ZARAR OLUŞTU

Kimse yatın güzergahına bakmadığı için Crystal Blue adlı lüks yat önce deniz fenerine sonra da başka bir yata çarptı. Kaza sonrasında 140 bin doları (yaklaşık 800 bin lira) aşkın zarar oluştu. Handley, bin dolar ödemeye mahkum edildi.

"BU YAT BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Handley'nin avukatı David Funch, müvekkilinin işine önce son verildiğini, sonra ise yeniden işe alınıp terfi ettiğini söyledi. Cheya Handley'nin Facebook hesabından ekim ayında yaptığı paylaşımda, "Bu yat benim için çok özel, bir an önce yaz gelsin" yazması dikkatlerden kaçmadı.