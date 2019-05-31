İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı
İstanbul'da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu.
Restorana gelen müşterilerine hizmet veren genç kız, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kızı eski patronu, restoran müdürü Cem G.'ye şikâyet etti. Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kızın daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kıza yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.
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Robin hood görse ağlardı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kriz dolayısıyla baklavadan bir dilim atılmışCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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olur mu canım kadına şiddettir o (!)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır..: bu haberde kadına şiddetle ilgili bir şey yok. sen peki neyin peşindesin allahın hıyarı? türkiyede kadına şiddet yok da gereksiz yere mi konuşuluyor yani? allah sizi ıslah etsin be, berbatsınız2 5 Yayından Kaldır
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tamamen çete işi kart bilgilerini kopyalayıp onu fiziki kart haline getirip kullanmak öle çoluk çocuk işi değil bu işleriyapan uluslararası şebekeler var mesela rusyadan bilgi çalıp turkiyede kart haline getirip avrupada paraya çeviriyolar buyuk iş yani öle garson kız muhabbeti bizim basının bilgisizliğiCevap Yaz Yayından Kaldır