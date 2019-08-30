Luis Henrique'nin kızı kanserden öldü

Luis Henrique'nin kızı kanserden öldü

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kemik kanseri teşhisiyle 5 aydır tedavi gören 9 yaşındaki kızının öldüğünü duyurdu.

30.08.2019 10:38
Luis Henrique'nin kızı kanserden öldü

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kemik kanseri teşhisiyle 5 aydır tedavi gören 9 yaşındaki kızının öldüğünü duyurdu.


Luis Enrique, twitter hesabından ailesi adına yaptığı açıklamada, Xana adlı 9 yaşındaki kızının 5 aydır mücadele ettiği kemik kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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