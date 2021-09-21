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Lösemili çocuklar için 'peruk' dayanışması çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Lösemili çocuklar için 'peruk' dayanışması çağrısı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, lösemili çocuklara peruk yapılması için Atakumlu vatandaşları saç bağışına davet etti.

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, lösemili çocuklara peruk yapılması için Atakumlu vatandaşları saç bağışına davet etti.

Atakum'da kuaförlük yapan Hüseyin Alkan gönüllü olarak lösemili çocuklar için peruk hazırlıyor. Bağışçılardan gelen saçlarla peruk tasarlayan Alkan, daha sonra bunları lösemili çocuklara hediye ediyor. Bugüne dek yaptığı peruklarla yaklaşık 400 miniği sevindiren Alkan, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için saç bağışlarının artmasını bekliyor.

Projesini Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi ziyaret ederek tanıtan Alkan, Başkan Deveci'den tam destek aldı. Atakumluları saç bağışına davet eden Başkan Deveci, "Bu çok değerli projede elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Duyarlı yurttaşlarımızı bu projeye destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"Bağışçılara ücretsiz saç kesimi"

Lösemili çocuklara hazırladığı peruklarla tedavi sürecine katkı vermek istediğini kaydeden Kuaför Hüseyin Alkan, "4 yıldır gelen bağışlarla birlikte lösemili çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm olmaya çalışıyoruz. Hem acıya hem de mutluluğa tanık oluyoruz. Şimdiye dek Türkiye'nin dört bir yanından miniğimize peruk tasarlayıp hediye ettik. Mutlulukları ise her şeye bedeldi. Daha fazla çocuğumuza umut olabilmemiz için yeni saç bağışlarına ihtiyacımız var. 40 santimetre ve üzeri saçları bağış olarak alabiliyoruz. Geçirdiğimiz işlemlerden sonra bağışlanan saçları peruk haline getiriyoruz. Bağış yapacak kişilerin saç kesimini de kuaförümde ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Atakumluları bağış yapmaya bekliyoruz. Desteğini eksik etmeyen başkanımız Av. Cemil Deveci'ye teşekkür ediyorum " diye konuştu.

"Evlatlarımız gülümseyecek"

Anlamlı proje için kuaför Hüseyin Alkan'a teşekkür eden Başkan Deveci ise şunları söyledi:

"Atakumlular her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı olacaklardır. Komşularımızın bağışladığı saçlar minik evlatlarımızı gülümsetecek. Çocukların gülümsemesinden daha değerli ne var hayatımızda? Genç kardeşimi bu önemli projesinde destekliyorum. Bu çok değerli projede elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Duyarlı yurttaşlarımızı da bu projeye destek olmaya davet ediyorum." - SAMSUN

Lösemili çocuklar için 'peruk' dayanışması çağrısı

Lösemili çocuklar için 'peruk' dayanışması çağrısı

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