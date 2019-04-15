Yanlışlıkla Kız Arkadaşının Bulunduğu Tuvalete Giren Lokanta İşletmecisini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de, lokanta işletmecisi Erkan Katmış'ı (38) öldüren A.Ş. tutuklandı. A.Ş. ifadesinde, Erkan Katmış'ı yanlışlıkla kız arkadaşının da olduğu tuvalete girdiği, bu nedenle çıkan kavga sırasında öldürdüğünü iddia etti.

Olay, önceki gece saatlerinde, İzmit'te Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Otelin barında eğlendikten sonra dışarı çıkan lokanta işletmecisi Erkan Katmış, uğradığı silahlı saldırıda öldü. Erkan Katmış, cumartesi günü Derince'de toprağa verildi.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Erkan Katmış'ı öldüren A.Ş. dün emniyete gelerek teslim oldu. Olayla ilgili olarak E.F.Ş ve A.B. de gözaltına alındı. Erkan Katmış'ı öldüren A.Ş. ifadesinde, Erkan Katmış'ın yanlışlıkla kız arkadaşının bulunduğu tuvalete girdiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, tabancası ile ateş ederek Katmış'ı öldürdüğünü ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından A.Ş., E.F.Ş. ve A.B. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. A.Ş. tutuklanırken, E.F.Ş. ve A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA