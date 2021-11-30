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Lodosta trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lodosta trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar yasaklanmasına rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar yasaklanmasına rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Beşiktaş Dolmabahçe yapılan denetimlerde trafiğe çıkan 7 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, araçlar da bağlandı.

İstanbul'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçların dün saat 23.00'den bugün saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı. Bunun üzerine İstanbul'un pek çok noktasında denetimler başlatıldı. Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı'nda yapılan denetimlerde sivil trafik ekipleri 7 motosikleti durdurdu. Yasak olmasına rağmen trafiğe çıkan sürücüle hakkında cezai işlem uygulanırken motosikletler bağlandı. - İSTANBUL

Lodosta trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

Lodosta trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

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