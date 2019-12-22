: Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

22.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:28

Beşiktaş'ta kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi. Bazı vatandaşlar hayretler içerisinde kalırken, onları izleyip fotoğraflarını çekti.

VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

Arnavutköy'de 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'a atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti.

YÜZMEYE KANDİLLİ'DEN BAŞLADILAR

Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu "Biz üçümüz yüzücüyüz. Bize 'Boğaz Yüzücüleri' diyorlar. Biz Kandilli'den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. Çok faydalı insan vücuduna" dedi.

Kaynak: DHA

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