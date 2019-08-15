Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı

15.08.2019 14:11

UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool, İngiltere'ye gitti

Lİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

Otobüsten inen futbolcular ve teknik heyet valizlerini alarak geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Salonu'na giriş yaptı.

Pasaport işlemlerinin ardından Liveropool takımı, özel uçakla İngiltere'ye döndü.

Liverpool, Vodafone Park'ta normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten UEFA Süper Kupa maçında, Chelsea'yı penaltılarla 5-4 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA