"Lise tercihinde ders dağılımı mutlaka önceden incelenmeli"

HİKMET FARUK BAŞER - Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, bugün başlayan lise tercih döneminin 12 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, "Öğrencilerimiz tercih etmeyi düşündüğü okul türünün haftalık ders dağılım çizelgesini mutlaka incelemeli. Okulda alınacak eğitimin kariyer hedefine uygun olup olmadığı dikkate alınmalı." dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulları tercih ederken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Çevik, tercihlerin 12 Temmuz'a kadar süreceğini, sonuçların ise 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.

"Bu dönemde öğrencilerimiz tercih etmeyi düşündüğü okul türünün 9. sınıftan 12. sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından mutlaka incelemeli." diyen Çevik, okulda alınacak eğitimin kariyer hedefine uygun olup olmadığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Çevik, "Mesela tercih listesinde Fen liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede matematik, fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik ve sağlık bilimleri gibi sayısal alanlardan birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir." diye konuştu.

Bu öğrencilerin üniversiteye eşit ağırlık, sözel veya dil alanlarından birinden hazırlanmalarının okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacağının altını çizen Çevik, aynı şekilde sosyal bilimler lisesi tercih edecek öğrencilerin de eşit ağırlık ve sözel alanlar dışında bir alana yönelmelerinin mümkün olmayacağını bildirdi.

"Henüz hedef belirlememiş öğrenciler için Anadolu liseleri avantajlı"

Çevik, Fen liselerini veya sosyal bilimler liselerini tercih edecek öğrencilerin daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10. sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacağını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinde; 9. ve 10. sınıflarda tüm akademik lise türlerinde programlar ortakken, Anadolu liselerinde 11. ve 12. sınıflarda öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için bu liseler daha avantajlı olacaktır.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini seçecek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almaları yararlı olacaktır."

"Tercihte yüzdelik dilim çok önemli"

Ahmet Çevik, tercih listesi oluştururken MEB'in internet sitesinde "e-okul"da açılmış tercih robotuna gidilmesi gerektiğini kaydederek, burada şu işlemlerin yapılması gerektiğine dikkati çekti:

"İlk olarak yerel yerleştirme işlemleri tamamlanmalı. İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi tıklanmalı. Karşımıza gelen okul türlerinden istediklerimizi işaretleyebiliriz. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. İl ve ilçe seçimleri yapılmalı. Öğrenci, kendi yüzdelik dilimine bakarak seçim yapabileceği yüzdelik dilim aralığını belirlemeli."

Çevik, "Çıkan listeden okul seçerken ilk iki okulu öğrencinin yüzdelik dilimden daha küçük okullardan, üçüncü okulu yüzdelik dilime denk olan okullardan seçilmeli. Son iki okulu ise yüzdelik dilimden daha yüksek okullardan seçerek liste tamamlanmalı." dedi.

Ahmet Çevik, tercih listesini onaylamadan önce seçilen okulların ziyaret edilmesi ve bu eğitim kurumlarının yerinde görülmesi gerektiğini söyledi.

"Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz'da başlayacak"

Çevik, yerleştirmeye esas nakillerin bu yıl iki dönemde yapılacağını belirterek, her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabileceğini söyledi.

Birinci nakil başvuru döneminin 29 Temmuz-2 Ağustos olduğunu belirten Çevik, ilk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu olmadığını bildirdi.

Çevik, ikinci nakil başvuru döneminin 5-8 Ağustos olduğunu kaydederek, sözlerini, "Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurması gerekir." diye tamamladı.

Kaynak: AA